Lessa e Mantega estão reunidos no BNDES O novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Guido Mantega está reunido com Carlos Lessa, que está deixando cargo, desde 10h30 de hoje. Participa da reunião também o ex-chefe da Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento, Demian Fiocca, que será novo diretor da instituição. Nesta manhã, O vice-presidente do BNDES, Darc Costa, e os diretores Luiz Eduardo Melin, da área de Comércio Exterior, e Márcio Henrique Monteiro de Castro, que ocupava as áreas Financeira e de Inclusão Social, entregaram suas cartas de demissão ao novo presidente do banco. Segundo nota distribuída pelo BNDES, as cartas devem ser encaminhadas por Mantega ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, "a quem cabe nomear e demitir o primeiro escalão do banco estatal". Ainda segundo a nota, os três executivos permanecem no cargo até serem substituídos. O BNDES informou que, no sábado, em seu último ato como vice-presidente do BNDES, Darc Costa recebeu uma delegação de mais de 20 autoridades e empresários da Rússia, liderados pelo ministro da Indústria e Produção, Boris Alioshin. "A reunião, que se prolongou por três horas, deu continuidade aos entendimentos que o vice-presidente da República, José Alencar, iniciou em Moscou, no mês passado, tendo como destaque a cooperação nos setores da indústria aeronáutica, naval, farmacêutica e outros segmentos da tecnologia de ponta", diz a nota. Depois do almoço, Darc Costa levou a comitiva russa a uma excursão pelos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro.