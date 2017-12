Lessa faz discurso nacionalista e comemora BNDES como 2º banco de fomento do mundo Em discurso carregado de nacionalismo e brincadeiras, o presidente do BNDES, Carlos Lessa, comemorou hoje o orçamento de R$ 47 bilhões para o ano que vem, ao dizer que o BNDES "coloca o BID para trás e se aproxima do Banco Mundial, como o segundo maior banco de desenvolvimento do mundo". Depois de divertir os participantes dizendo que os brasileiros "não têm arrogância, exceto talvez pelo futebol e pela silhueta de algumas mulheres", ele atacou a globalização e foi aplaudido de pé pelos participantes de uma conferência internacional, promovida pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES). Ao falar do ideário neoliberal, que prevê liberdade para o movimento das empresas, do capital, da tecnologia e da informação, Lessa pediu reciprocidade dos países ricos. "Se elas (as liberdades) forem acompanhadas das liberdades para que os povos possam se deslocar pra onde quiserem, se a velha Europa abrir suas fronteiras para os brasileiros, se os Estados Unidos realizarem o sonho de integração continental e os brasileiros puderem atravessar o rio Grande sem medo de serem presos, então eu aceito as outras liberdades," disse. Do modo como está desenhada hoje, disse Lessa, a globalização faz com que os países abram mão dos elementos de produção nacional, mas fiquem com a fatura dos problemas sociais. Ele pregou que os brasileiros precisam retomar a identidade nacional e a auto-estima. Citou como exemplos de grandes realizações brasileiras do passado a criação da Petrobras e a construção de Brasília. Disse que outro projeto do mesmo porte está a caminho: a irrigação do semi-árido nordestino. "É fácil para o Brasil pensar grande e fazer coisas muito grandes", disse. "Vamos resgatar o semi-árido, a maior fatura social do País." Suas idéias foram contestadas pelo representante do Conselho Social da União Européia, Roger Briesch, para quem "a idéia nacionalista é importante, mas não é a solução; seria como acreditar em histórias de crianças". Ele mostrou que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva procura construir alianças internacionais, como fez em sua viagem ao Oriente Médio.