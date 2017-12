Lessa não é encontrado para comentar demissão Mesmo após a confirmação, pelo Palácio do Planalto, do afastamento de Carlos Lessa da presidência do BNDES, o clima no banco ainda é de surpresa. Os assessores de Lessa estavam fora do banco quando as notícias começaram a ser divulgadas. A informação é de que Lessa não está no prédio. No hotel onde ele está hospedado desde que machucou o joelho num acidente doméstico, informação é de que ele estaria fazendo uma palestra. O BNDES não confirmou oficialmente a saída.