Lessa quer crédito a 2% ofertado por mais bancos públicos O presidente do BNDES, Carlos Lessa, fez hoje um apelo aos bancos públicos para que acompanhem o BNDES na concessão de microcréditos com juros de 2%, conforme ele anunciou no início da semana dentro do pacote de estímulo ao consumo lançado pelo governo. "Em um país em que predomina a agiotagem, com 150% de juros ao ano, essa medida é fundamental para elevar a demanda efetiva", disse. Ele acrescentou que os R$ 1 bilhão do BNDES destinados ao microcrédito vão elevar o poder de compra das classes menos favorecidas. Lessa pediu também em seu pronunciamento aos empresários que evitem alta nos preços dos produtos, uma demonstração de participação no pacto social, fundamental para o crescimento econômico com estabilidade. Segundo o presidente do BNDES, o binômio crescimento/estabilidade só pode ser conseguido com o aumento da demanda efetiva e controle de preços por parte do setor privado.