Lessa repele críticas de imprensa à sua atuação no BNDES O presidente do BNDES, Carlos Lessa, fez um desabafo hoje ao apresentar o orçamento para 2004. Segundo ele, "a imprensa" divulgou várias vezes que a instituição estava inoperante e que ele, Lessa, seria demitido "nas próximas horas". Ele criticou os comentaristas que "quiseram criar uma cizânia" entre ele e o vice-presidente da instituição, Darc Luz da Costa. Lessa disse que tem "total confiança" em Darc e em toda a diretoria. Na avaliação dele, o trabalho mais importante realizado pela atual diretoria foi "reconstruir" o banco de desenvolvimento, que havia se transformado em banco de investimento. "Ao invés de ficar discutindo project finance, e outros termos semelhantes, o banco passou a discutir a economia real do País, a necessidade de investimentos e o que é mais importante para o Brasil", disse. Dentre os piores "esqueletos" que Lessa encontrou ele citou a Chapecó. "É um pesadelo", disse. De acordo com ele, a quebra da empresa causa grandes problemas sociais numa das regiões mais ricas do País. Ele informou que o banco ainda não encontrou uma solução para a questão, mas que algumas empresas estão em processo de arrendamento das instalações da Chapecó visando à retomada da produção. Com isso, o BNDES praticamente se afastou das negociações, "que estão sendo conduzidas por terceiros".