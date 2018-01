Lessa sugere financiamento para papel de imprensa nacional O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Lessa, disse, na Comissão de Educação do Senado, que, na sua opinião pessoal, a instituição deve fazer um programa de financiamento para o papel de imprensa desde que seja produzido no País. Isto, segundo ele, funcionaria como um estímulo a mais para ampliar os investimentos do Brasil no setor. Lessa também defendeu a possibilidadede um refinanciamento das dívidas das empresas de comunicação via sistema bancário e não diretamente com o BNDES. "O refinanciamento pode ser feito e discutido, mas via sistema bancário e não diretamente com o BNDES", afirmou. Em sua exposição inicial, na audiência pública, Lessa informou que estes assuntos estão sendo discutidos na área técnica do Banco mas não há ainda uma definição sobre o assunto. Ele destacou que apenas antecipou sua visão sobre o tema.