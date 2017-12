Letras de câmbio voltam com força em breve A volta das letras de câmbio ao mercado financeiro está prevista para o segundo semestre deste ano com a comercialização do papel no varejo facilitada. A informação é da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi), que teve a iniciativa do projeto e coordena a revitalização desta nova opção de investimento. A partir de estudos em parceria com o Banco Central (Bacen), que regulamenta as letras de câmbio, o objetivo da entidade é torná-las um dos principais instrumentos de captação de recursos para financiar operações de crédito ao consumidor. A negociação será feita pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip), que movimenta papéis de renda fixa no mercado secundário. E os estudos prevêem também a possibilidade de negociá-las pela Internet. Entenda o que são as letras de câmbio A letra de câmbio é um título de renda fixa que pode ser comparado ao Certificado de Depósito Bancário (CDB), de acordo com o coordenador da comissão de captação da Acrefi, João Flávio Ramos Alves. Ele acrescenta que a letra teria prazos de resgate de no mínimo 30 dias e no máximo dois anos, com taxas próximas a um CDB, as quais, dependendo do prazo, variam hoje de 18% a 25 %. "O investimento pode ser pequeno, a partir de R$ 1 mil, e visa desde ao pequeno até ao grande investidor." Sua emissão fica por conta de uma financeira ou de um banco múltiplo - que deve obrigatoriamente operar a carteira de crédito, financiamento e investimento - com o objetivo de captar recursos para as operações dos contratos de financiamento. Apesar de ser comparada ao CDB, a letra de câmbio faz o caminho inverso, explica João Flávio. Ou seja, primeiro são feitos os contratos de financiamento e, a partir destes contratos, as letras de câmbio são lançadas para buscar os recursos. Maior garantia precisa de alteração A possibilidade de negociação da letra de câmbio pela Internet deve agilizar a operação e dar maior transparência ao negócio, acredita João Flávio. Para que apresente mais garantias ao investidor, segundo ele, é necessário fazer uma alteração na lei que as regulamenta, dando ao papel um lastro ainda mais forte. "Queremos que, no caso da financeira não ter como honrar seus compromissos, o investidor possa participar do produto dos contratos a serem financiados. Senão, elas serão iguais ao CDB." Como exemplo, tome-se um cliente que faz um contrato de financiamento para comprar um carro. A instituição financeira aprova o crédito e, de posse deste contrato, lança no mercado as letras de câmbio em seu nome e vende estes títulos ao investidor com prazo para resgate e taxa de juros. Para aumentar a garantia e reduzir o risco do investimento caso a financeira quebre, a alteração na lei possibilitará ao investidor receber diretamente o produto do contrato. Ou seja, receberá os valores pagos pelo comprador do carro. Hoje, número de operações é reduzido Muito utilizadas na década de 70, as letras de câmbio chegaram a movimentar o equivalente a 7% do PIB, segundo dados da Acrefi. Mas o governo federal passou a restringir seu uso à época da inflação. Dados do Bacen e da Cetip mostram que este número, em abril deste ano, ficou em torno de 1,8% de todas as operações de captação de recursos.