Letras Financeiras também devem pagar compulsório

"O recolhimento compulsório é uma decisão diversa da criação da Letra Financeira. Essa decisão (recolher ou não compulsório) será tomada depois pelo BC dentro da estratégia da política monetária", afirmou uma fonte do governo. De acordo com outra fonte consultada, há um acerto entre a Fazenda e o BC para que inicialmente não haja retenção de compulsório. "Mas a definição, no futuro, é atribuição exclusiva do BC, que a avalia dentro de sua estratégia", disse. Um outro integrante do governo não confirma a existência de uma acerto entre as duas partes, mas também realça o papel do BC como definidor da política de recolhimento compulsórios, incluindo a Letra Financeira.

Apesar de haver um consenso no governo sobre a possibilidade de recolhimento compulsório pelo BC nesse novo instrumento, a Fazenda quer deixar ela de fora do alcance da tesoura do BC. A avaliação é que, se parte das captações feitas por esse novo instrumento tiver que ficar parada, o mecanismo ficará mais caro e perderá eficiência. "Não desejamos que haja compulsório sobre isso", disse uma fonte da Fazenda. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.