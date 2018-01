Leve alta nos juros do seguro de veículos De acordo com a pesquisa realizada mensalmente pela Agência Estado junto às principais seguradoras de veículos, a média das taxas de juros para o parcelamento de seguro de automóveis sofreu uma leve alta no mês de agosto se comparada com a pesquisa de julho. A taxa média para os planos de até quatro parcelas subiu de 2,44% ao mês para 2,55% ao mês. Já para os planos mais longos, não houve alterações. Para os planos entre cinco e sete parcelas, a taxa média permaneceu em 3,00% ao mês e para os planos de sete a doze parcelas, a taxa média ficou em 3,45% ao mês. As seguradoras que apresentaram juros menores foram a Generali Seguros e Tokio Marine Brasil, com taxa de 2,00% ao mês. Já a Fenix Seguradora apresentou a maior taxa de toda a pesquisa, 4,50% ao mês. Cuidado com planos "sem juros" A metodologia desta pesquisa desconsidera as seguradoras que alegam não cobrar taxas de juros para determinados planos, pois na realidade, os juros já foram embutidos no preço do plano à vista. Desta forma, peça sempre à seguradora um desconto para os planos à vista. Caso ela não dê o desconto, opte por planos parcelados e faça uma aplicação no mercado financeiro com o valor restante das parcelas. Veja abaixo a tabela comparativa das taxas de juros mensais referentes aos meses de julho e agosto. E veja ainda, no link abaixo, as taxas das seguradoras que participaram da pesquisa. agosto julho Número de parcelas: média (%) mínima (%) máxima (%) média (%) Mínima (%) máxima (%) até 4 2,55 2,00 3,20 2,44 2,00 3,20 5 a 7 3,00 2,00 3,50 3,00 2,00 3,50 8 a 12 3,45 2,00 4,50 3,45 2,00 4,50 Fonte AE Pesquisa realizada no dia 12/09/2001