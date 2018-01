Leve euros quando for à Europa Cidadãos de 12 países europeus (veja a lista abaixo) estão se preparando para adotar a nova moeda única - o euro - em substituição de suas moedas nacionais. Para o turista que pretende viajar para a Europa no ano que vem, o melhor é já ir comprando euros, não dólares, especialmente se preferir levar traveller checks. Na virada do ano, serão introduzidas as novas cédulas e moedas (estas podem ter figuras estampadas diferentes em cada país), e os preços serão todos convertidos para os valores na nova denominação, seguindo taxas de câmbio fixas desde 1999. Em 1º de março de 2002, não haverá mais transações com as moedas nacionais, e as notas remanescentes deverão ser trocadas nos bancos. Segundo o diretor de traveller check da American Express no Brasil, Elyseu Mardegan, o turista pode comprar cheques em euro desde janeiro de 1999, além de dólar norte-americano, dólar canadense, dólar australiano, franco francês, marco alemão, florim holandês, franco suíço, iene (Japão), libra esterlina (Reino Unido) e Riad (Arábia Saudita). A Amex já recomenda aos bancos que vendem os travellers ao consumidor que evitem operações com as moedas a ser eliminadas, dando preferência ao euro. Ele garante que os travellers denominados nas moedas que serão extintas têm validade indeterminada, bastando ao turista trocá-los por euro depois de março, mas que o melhor para quem vai à Europa é mesmo levar euros. "A aceitação do cheque em euros é grande e vem crescendo. Atualmente o cliente paga a conta na moeda única e recebe o troco na moeda local, evitando até as operações de câmbio. Os preços em lojas, hotéis e restaurantes já aparecem nas duas moedas", afirma. Evite levar dólares A grande maioria dos turistas prefere comprar dólares em espécie ou traveller checks para todas as viagens internacionais, realizando operações de câmbio nos países em que o dólar não é a moeda oficial. Mardegan alerta para a falta de praticidade desse costume, já que é necessário trocar o dinheiro duas vezes, de real para dólar e de dólar para a moeda local, pagando comissões e taxas a cada transação. "Especialmente com a introdução do euro, a vida do turista que viaja por vários países fica mais simples." Vale lembrar que os travellers são reembolsáveis no caso de roubo ou perda. A recomendação do diretor da Amex é que o turista leve os cheques e os use ou troque por cédulas apenas na medida da necessidade. "A maioria leva travellers em dólar e os troca já no aeroporto, a cotações muito desfavoráveis, perdendo a garantia contra roubo e perda." Ele lembra que os postos de troca autorizados e lojas da American Express fazem o câmbio ou trocam os cheques por dinheiro na mesma moeda sem cobrar taxas. Outras bandeiras e traveller eletrônico Também é possível comprar travellers do Citicorp e Visa, com denominações em dólar norte-americano, euro, libra esterlina, marco alemão e franco francês. Segundo Elizabeth Milani, diretora da área de travel payment services do Citicorp, os cheques em marco e franco jamais perderão a validade. Mas não existe nenhum programa especial ou campanha para a adoção do euro. "Cabe ao cliente fazer a sua escolha", afirma. O destaque das duas empresas é o Visa Travel Money (VTM), um cartão de plástico pré-pago, que o cliente compra em dólares, na cotação do dólar turismo do dia, e que é usado para saques em caixas eletrônicos com instituições associadas à Visa no mundo inteiro. O saque é feito na moeda local, trocada pelo valor acumulado no cartão em dólares pela taxa de câmbio da empresa no dia da operação. Elizabeth Milani afirma que a taxa praticada pela Visa é bastante competitiva. A maior vantagem é a praticidade, pois os caixas eletrônicos funcionam 24 horas por dia e o cliente saca exatamente quanto precisa, não acumulando "restos" de moedas conforme passa por países diferentes. Mas vale lembrar quem já leva o cheque na moeda local não incorre com as perdas da segunda operação de câmbio. E o turista ainda pode ter de arcar com até US$ 2,00 por saque, cobrados pelas administradoras dos caixas eletrônicos. O VTM tem as mesmas garantias contra perda e roubo do traveller check de papel, sendo chamado muitas vezes de "traveller eletrônico". Conheça a zona do euro Dos 15 países que compõem a União Européia, 12 aderiram ao euro. Veja a lista completa com as respectivas moedas: - Alemanha, marco alemão; - Áustria, schilling austríaco; - Bélgica, franco belga; - Espanha, peseta; - Grécia, dracma (a Grécia cumpriu os pré-requisitos mais tarde e tem um cronograma diferenciado); - Finlândia, marco finlandês; - França, franco francês; - Holanda, florim holandês; - Irlanda, libra irlandesa; - Itália, lira italiana; - Luxemburgo franco luxemburguês (cotações e cédulas do franco belga); e - Portugal, escudo português. Os demais países da União Européia, que recusaram a adoção do euro, são: - Reino Unido, libra esterlina; - Dinamarca, coroa dinamarquesa; e - Suécia, coroa sueca.