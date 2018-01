Leve queda nos juros do financiamento de carro A pesquisa realizada pela Agência Estado nos últimos dias do mês constatou que os juros para o financiamento de veículos tiveram, em média, uma leve queda em setembro em relação ao mês anterior. A pesquisa consultou 16 bancos, incluindo os bancos das montadoras, que oferecem a linha de Crédito Direto ao Consumidor (CDC). As taxas que tiveram a menor queda foram para os planos de carros usados. Para os planos de até 12 parcelas, a taxa média caiu de 2,96% para 2,92% ao mês. Para os demais planos de carros usados, a taxa média caiu somente dois centésimos. Confira na tabela abaixo as taxas médias para estes planos. Já para os planos de carros novos, a única taxa que sofreu redução foi para os contratos de prazos curtos - de até 12 parcelas - passando de 2,74% para 2,73% ao mês. Para as demais modalidades de contrato, as taxas médias tiveram uma leve alta. Veja a tabela abaixo. Poucos bancos reduziram suas taxas Os únicos bancos que reduziram as suas taxas foram os bancos Itaú, Personnalité e Real ABN, os demais bancos pesquisados ou aumentaram as suas taxas ou as deixaram inalteradas. A redução das taxas destes bancos foi bastante significativa para permitir uma redução na média da amostra de carros usados. O Itaú reduziu as suas taxas que variavam entre 2,55% e 3,34% ao mês em outubro para 2,48% e 3,32% no mês de setembro. O Personnalité também reduziu as suas taxas que variavam de 2,47% a 2,89% ao mês para 2,21% a 2,85%. Já o Real ABN Amro Bank reduziu as taxas que variavam entre 2,67% e 2,85% para 2,53% e 2,83% ao mês em setembro. Veja no link abaixo a taxa praticada em cada banco pesquisado. Carros Novos e Semi-novos Setembro Setembro Agosto Parcelas Média (%) média (%) Mínima (%) Máxima (%) Mínima (%) máxima (%) Até 12 2,73 2,74 2,35 5,40 2,21 5,40 13 a 24 2,81 2,79 2,35 5,40 2,38 5,40 25 a 36 2,92 2,88 2,35 5,90 2,39 5,90 37 a 48 2,80 2,80 2,59 3,34 2,59 3,30 Carros Usados Setembro Setembro Agosto parcelas Média (%) Mínima (%) máxima (%) média (%) Mínima (%) máxima (%) até 12 2,92 2,21 5,40 2,96 2,35 5,40 13 a 24 2,96 2,38 5,40 2,98 2,35 5,40 25 a 36 3,06 2,39 5,90 3,08 2,35 5,90 37 a 48 2,90 2,65 3,30 2,92 2,79 3,34