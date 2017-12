Dilma reúne ministros para discutir cortes e dar sinal a agências

BRASÍLIA - Com o objetivo de evitar que as outras agências de classificação de risco - Fitch e Moody’s – também rebaixem a nota de crédito do Brasil, assim como fez a Standard & Poor’s, a presidente Dilma Rousseff está reunida neste sábado, 12, com os ministros da Fazenda, Joaquim Levy, do Planejamento, Nelson Barbosa, e da Casa Civil, Aloizio Mercadante, que compõem a junta orçamentária, para encontrar medidas que possam ser anunciadas o quanto antes em resposta ao rebaixamento. Ainda há uma esperança no Planalto de que as outras agências não sigam o mesmo caminho da S&P e o governo está buscando reforçar a mensagem do ajuste fiscal em curso.

Ao contrário do que se previa, o governo não deve anunciar um “pacotão” de medidas. As ações serão divulgadas aos poucos à medida que forem finalizadas e aprovadas pela presidente. Além dos ministros da junta orçamentária, o secretário do Tesouro Nacional, Marcelo Saintive, também está reunido com a presidente, no Palácio da Alvorada.

Tanto o ministro do Planejamento quanto o da Fazenda reunirão suas equipes neste sábado, após o encontro com a presidente para encaminhar as medidas que serão adotadas pelo governo. Seus secretários estão trabalhando desde cedo na sede das pastas.

Depois que o Congresso exigiu que o governo corte gastos na carne antes de propor um aumento de gastos, o executivo pretende anunciar as primeiras medidas de corte de despesas na semana que vem. A reforma administrativa prometida pela presidente deve sair até o fim deste mês.

Para reforçar a arrecadação de 2016, que tem uma previsão orçamentária de R$ 30,5 bilhões deficitária, além de um aumento na Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre combustíveis, o executivo está discutindo o encaminhamento da Medida Provisória 691, que autoriza a União a vender imóveis de sua propriedade, incluindo os terrenos de Marinha.

Outro ponto que está em discussão pelo executivo é o corte de cargos comissionados e a criação de um aplicativo para o transporte de servidores federais, espécie de Uber oficial, que contrataria uma frota terceirizada única.