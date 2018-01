Levy, o Solitário

As despesas públicas continuam com a tendência de subir a um ritmo superior ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), o que nos conduz ao aumento contínuo da carga tributária. As poucas medidas aprovadas são parciais, insatisfatórias e de má qualidade. Cortam investimentos e seguram gastos na boca do caixa - o que é insustentável a longo prazo. Mas é o ajuste que temos para hoje. É o máximo que a sociedade brasileira está disposta a conceder. É o máximo que o Congresso pode aprovar. A cruzada solitária do ministro Joaquim Levy é suficiente para nos desviar da rota do descalabro que se esboçava em 2014, mas não resolve o grave problema fiscal que teremos, um dia, de enfrentar. Fica para depois.

A meta anunciada para 2015 não será atingida. O resíduo que falta para fechar as contas foi preenchido com uma estimativa de crescimento da receita claramente superestimada. Sem um superávit primário suficiente para fazer frente ao pagamento de juros, a relação dívida/PIB subirá novamente em 2015 e as agências internacionais de rating estão de olho nesse indicador para eventualmente rebaixarem a nota de crédito do Brasil. A capacidade analítica destas agências é medíocre, mas elas continuam influenciando os mercados.

Nos últimos 12 meses, a relação dívida/PIB saltou quase cinco pontos porcentuais. Parte significativa desse crescimento veio do aumento do custo da própria dívida. Há três razões para isso. A primeira e mais evidente é a própria taxa Selic. Com o fervor dos recém-convertidos, o Banco Central tem praticado taxas de juros crudelíssimas. O subsídio do Tesouro para financiar o BNDES é outro erro do passado que agora cobra seu preço. Por fim, a valorização do dólar tem gerado despesas gigantescas com os swaps cambiais. Apenas em março, mês em que a desvalorização foi mais forte, o custo do swap alcançou R$ 34,5 bilhões, metade do corte do Orçamento retirado a fórceps.

Por outro lado, se a desaceleração dos gastos públicos não é o suficiente para equacionar o problema fiscal, seu impacto sobre as expectativas e o nível de atividade tem sido avassalador. O IBGE prefere destacar o dado dessazonalizado (0,2% de queda), mas sem este filtro o PIB caiu mais de 3% no primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior. Os investimentos caíram o dobro e registraram o menor nível desde junho de 2010. A indústria de bens de capital não deixou por menos: caiu 14,5% nos 12 meses até abril em relação a igual período anterior. A produção de automóveis nos 12 meses anteriores a abril somou 2,24 milhões de unidades, o menor número desde agosto de 2007. O nível de emprego também foi atingido. Nos últimos 12 meses até abril, 419 mil postos de trabalho foram cancelados, o pior indicador desde 1999. Apenas o setor de construção civil cortou 287 mil vagas, o que indica que o rastilho de pólvora já alcançou a base de eleitores que garantiram a vitória da presidente Dilma Rousseff em 2014. A inflação erode os salários e o desemprego avança. Menos pessoas têm emprego e quem tem ganha menos.

Recuperação. Não há por que imaginar uma rápida recuperação. De onde ela viria? O consumo das famílias está exaurido pelo alto endividamento, pela queda real da massa de salários e pela inadimplência. Os gastos do governo, por definição, estarão pressionados pelo corte do Orçamento. Mesmo os Estados e municípios, que não têm compromisso com metas macroeconômicas, sofrem com a queda na arrecadação. Poderíamos crescer pelas exportações, mas não só elas pesam relativamente pouco na economia, como isso exigiria uma nova rodada de desvalorização cambial, o que eleva o custo dos swaps e aumenta o déficit público, como visto.

Sobram os investimentos privados. O mantra oficial é de que a recuperação dos investimentos acontecerá quando o equilíbrio das finanças públicas trouxer de volta a confiança. Confiança é muito, mas não é tudo. É impossível imaginar uma empresa privada tomando decisões de investimento que se desdobram por anos apenas porque o ajuste fiscal supostamente foi feito (e não foi) e porque a dívida pública em relação ao PIB se estabilizou (não estabilizou). Enquanto não houver perspectiva de recuperação do emprego e da renda, o investimento ficará acuado. Para romper este círculo vicioso, o governo conta com um novo programa de concessões. Mas é no mínimo improvável que o sucesso desta rodada seja maior que o modesto programa anterior, até porque os principais atores - as empreiteiras - estão preocupados com sua sobrevivência, e a expansão de suas atividades agora ou não é viável ou não é prioritária.

Por mais importante que seja, o ajuste fiscal hoje interessa a poucos. Todos são a seu favor, desde que o ônus recaia sobre algum outro setor. Todos são a favor, desde que seja rápido e indolor. Todos são a favor, desde que seja apenas o rápido prelúdio de um ciclo vigoroso de crescimento.

Um crescimento econômico vigoroso só será possível quando houver liderança política e disposição da sociedade para pactuar um novo acordo que faça o Estado brasileiro caber dentro do Brasil. Na ausência dessa discussão mais profunda, o que nos aguarda é um longo período de baixo crescimento permeado por crises políticas constantes. Neste contexto, a queda de Levy, o Solitário, será apenas uma consequência tão natural quanto lamentável.

* Economista, foi diretor de política omonetária do Banco Central do Brasil e professor da PUC-SP e da FGV-SP. E-mail: luiseduardoassis@gmail.com