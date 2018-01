Levy afirma que sacar parcela de recursos do FMI não é intenção O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, reafirmou hoje que o governo brasileiro não tem intenção de sacar a próxima parcela de recursos do Fundo Monetário Internacional (FMI). "O programa tem caráter de precaução, e não temos intenção de sacar", disse Levy, ao comentar o trabalho feito pela equipe do Fundo, que esteve no País entre os dias 10 e 17 deste mês, para a primeira revisão do novo acordo com o Brasil. A diretoria do FMI deverá avaliar os documentos desta revisão durante a segunda quinzena de março. Em sendo aprovada, o Brasil terá o direto de sacar cerca de US$ 1,3 bilhão, mas Levy deixou claro que essa não é a intenção do governo brasileiro. A equipe do Fundo que esteve no País recomendará à direção da entidade a aprovação da revisão do acordo. Levy informou ainda que não houve nenhuma alteração das metas estabelecidas no programa.