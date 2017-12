Levy anuncia "surpresa agradável" em acordo BC e Tesouro O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, afirmou hoje que haverá uma "surpresa agradável" em relação ao acordo entre o Tesouro e o Banco Central no que se refere à responsabilidade das emissões externas soberanas. A declaração decorre da expectativa, que tem crescido nos últimos dias, sobre a possibilidade de uma nova emissão de títulos da dívida brasileira no exterior. Embora tenha evitado entrar em detalhes - "aí deixaria de ser uma surpresa" - Levy afirmou que há bastante clareza no governo sobre o papel de cada uma das instituições e, sobretudo, harmonia. "Assim como em outras áreas, estamos melhorando as instituições para responder o progresso já alcançado nesta área", disse o secretário, ressaltando que o mercado externo está "muito favorável" ao Brasil e que deve continuar assim. Juro razoável Levy afirmou que é "muito razoável" uma taxa de juros reais ? juros nominais descontada a inflação ? entre 6% e 8% ao ano para a economia brasileira. Levy referia-se a um questionamento dos repórteres sobre as declarações do ministro da Casa Civil, José Dirceu, que coloca esse nível de taxa de juros reais como um desejo do governo. "É muito razoável termos essas taxas no futuro, é um desejo", afirmou o secretário, lembrando que os juros reais mudam de acordo com as condições da economia e que, nesse sentido, a economia vem mudando bastante nos últimos anos.