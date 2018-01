Levy defende decisões do BC sobre taxa de juros O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, defendeu as decisões do Banco Central (BC) sobre a taxa de juros, apesar dos efeitos negativos sobre a dívida pública. O combate à inflação, disse Levy, é prioridade do governo, mesmo que custe um esforço um pouco maior para reduzir o nível de endividamento. "Não tenho preocupação exagerada com a dívida pública, porque a política fiscal segue numa direção bem conhecida", disse Levy, ao final de um seminário com representantes do Fundo Monetário Internacional para discutir a melhoria da qualidade dos investimentos públicos. Em outras palavras, Levy informou que o governo vem gastando menos do que arrecada em uma quantidade suficiente para evitar um crescimento desordenado do endividamento. Atualmente, 56,98% da dívida federal é composta por títulos indexados à taxa Selic, que é controlada pelo BC. Essa dependência em relação à política monetária foi um dos elementos citados na segunda-feira pela diretora do Departamento de Relações Fiscais do FMI, Teresa Ter-Minassian, para caracterizar o que chamou de "vulnerabilidade" da dívida brasileira. "Acredito que da mesma forma que a gente teve sucesso em diminuir de maneira muito significativa a proporção da dívida indexada ao dólar, vamos ter sucesso também em diminuir esta parte da dívida indexada à taxa de curto prazo administrada pelo Banco Central", disse o secretário. Questionado sobre o insucesso do BC em controlar a alta de preços com a elevação da taxa Selic, Levy admitiu que a inflação "não tem estado tão baixa", mas negou que isso se deva à elevação dos gastos públicos, como chegou a ser sugerido por muitos analistas de mercado. "A política fiscal está cumprindo o seu papel, porque não está exacerbando o excesso de demanda", disse, referindo-se à decisão do governo de conter os gastos correntes e aumentar os investimentos públicos, que por sua vez podem estimular as empresas a também investirem mais e ofertarem mais produtos. Para o secretário, o ciclo de altas de juros do BC não estaria afetando as decisões dos investidores privados porque as mesmas se baseiam na taxa de juros de médio e não de curto prazo. "O juro real de médio prazo caiu significativamente desde 1998. O juro de curto prazo não caiu, mas também não está num patamar muito diferente, muito mais alto", afirmou.