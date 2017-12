Levy deixa o Tesouro e aceita convite para o BID Em comunicado divulgado no início da tarde desta quarta-feira, o Ministério da Fazenda confirma que o secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, aceitou o convite do presidente do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), Luís Alberto Moreno, para ocupar a vice-presidência de Finanças e Administração da instituição. Em função desse compromisso, o comunicado informa que com a anuência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o secretário pediu sua exoneração ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, que, "como é de conhecimento público", a aceitou.