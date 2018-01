Levy descarta recursos do FGTS em ações do BB O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, descartou a utilização de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) numa eventual oferta pública de ações do Banco do Brasil (BB). Segundo ele, este não é o "espírito" da discussão. "Se houver, é com oferta normal", respondeu ele sobre a questão. O pronunciamento é uma resposta ao anúncio feito ontem pelo BB, que, com o objetivo de aumentar a quantidade de papéis em negociação, comunicou ao mercado a pretensão de oferecer suas ações ao público. O fato relevante informando essa decisão foi encaminhado à Bolsa de Valores e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O secretário explicou que a estrutura do passivo do FGTS está calibrada para fazer face a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de reajuste dos passivos do Fundo em 40%. "Até que este passivo não se complete, é preciso ter bastante cuidado de como se usa o FGTS", afirmou Levy, explicando que o passivo é de cerca de R$ 40 bilhões, sendo que boa parte dele já foi capitalizada. A expectativa do governo é de que este processo termine entre 2010 e 2011, sendo que o prazo legal vai até 2015. Assim, Levy disse que "não seria aconselhável" o uso dos recursos do FGTS para outros fins até que a capitalização esteja completa. Comunicado No comunicado, o BB explica que ainda não existe decisão do governo com relação ao aumento da participação do capital estrangeiro no capital do banco. Segundo o gerente de Relações com Investidores do BB, Marco Geovanne, a instituição resolveu anunciar que estava negociando a oferta pública de ações com os principais detentores de papéis do banco - Tesouro Nacional, o fundo de pensão dos funcionários da instituição (Previ) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - depois que começou a especulação em cima do assunto. Ele explicou que, para a oferta pública ir adiante, será preciso que os principais acionistas concordem em vender parte dos papéis. Ações O Tesouro Nacional, acionista majoritário do BB, detém 72,1% das ações do banco. Parte dessas ações é de titularidade do Fundo de Garantia à Exportação (FGE). A Previ detém outros 13,9% e o BNDES-Par 5,8%, além do próprio BB que possui 1,4% de suas ações em tesouraria, ou seja, sem serem negociadas. Se todos concordarem em vender uma parcela, a oferta pública, via leilão, poderá atingir 7,5% das ações que compõem o capital total do banco. Esse porcentual pode parecer pequeno mas, segundo Geovanne, ele praticamente dobrará a quantidade de ações hoje negociadas em bolsa e que somam 6,8% do capital do banco. O gerente explica que estes papéis estão nas mãos de investidores pessoas físicas e jurídicas, além dos estrangeiros. Elevação A oferta e mais a subscrição dos bônus B (papéis utilizados em 1996 para a capitalização do banco), que somam 2% das ações e que começa agora no dia 31 de março, elevarão para mais de 15% a quantidade de papéis do BB negociados em bolsa. É um passo importante para o ingresso da instituição no Novo Mercado da Bovespa, que exige o porcentual de 25% das ações em negociação no mercado. O gerente de relações com Investidores do BB afirma que não existe ainda qualquer detalhamento da operação. "Primeiro todos têm que concordar", explicou. No governo, a decisão de vender as ações do BB não é tranqüila. O PT foi contra no governo passado e há integrantes do primeiro escalão que acham que esse não é o momento, apesar das ações da instituição estarem em alta. Eles temem que a venda das ações inicie uma polêmica desgastante para o governo em pleno ano eleitoral. Para Levy, nota é auto-explicativa Levy disse ainda que a nota sobre a negociação para oferta pública de ações do BB é auto-explicativa, dando uma dimensão do atual "estado das coisas." Segundo ele, o governo está fazendo esforço para terminar essa discussão "em breve". Neste momento, Levy explicou que o foco do debate é a oferta pública dos 7,5% das ações que compõem o capital total do banco. Ao ser indagado se está em discussão também a entrada do BB no novo mercado, Levy não foi conclusivo, mas deu a entender que esta seria uma questão para um segundo momento. Atualmente, o secretário explicou que os estudos mencionados referem-se aos 7,5% das ações do BB. "A eventual mudança em regulamento tem de ser mais trabalhada no governo", disse ele, referindo-se ao novo mercado. Sobre a ampliação da participação do investidor estrangeiro, Levy disse que essa discussão vai além do Tesouro, envolvendo outros atores do governo. "Não tenho nada a declarar agora", limitou-se a dizer.