Levy destaca equilíbrio fiscal e sinaliza ‘ajuste’ em tributos

O novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, tomou posse nesta segunda-feira, 5, destacando a necessidade de reequilibrar as contas públicas para colocar o Brasil em um novo ciclo de crescimento. Ele ainda sinalizou que o governo pode ‘ajustar’ alguns tributos e evitou comentar sobre o prazo para que a inflação volte ao centro da meta, de 4,5%.

"Equilíbrio fiscal é fundamento de um novo ciclo de crescimento e é indispensável no caminho de ampliar as oportunidades para nosso povo, em especial os mais jovens", afirmou. "O equilíbrio fiscal já começou", destacou, em referência à adequação dos empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e às medidas anunciadas no fim do ano passado pelo governo

Depois da cerimônia, Levy, disse acreditar que o governo terá capacidade de economizar o equivalente a 1,2% do PIB para pagar juros da dívida pública este ano ao mesmo tempo em que conseguirá dar continuidade a programas que são essenciais. "Temos que ser persistentes, mas não há razão para achar quer não vamos conseguir", disse, após ser questionado a respeito da incredulidade de algumas consultorias do setor privado sobre o feito.

O novo ministro ainda sinalizou mudanças em tributos. "Possíveis ajustes em alguns tributos serão também considerados, especialmente aqueles que tendam a aumentar a poupança doméstica e reduzir desbalanceamentos setoriais da carga tributária", afirmou.

Preços. Uma das prioridades da próxima equipe econômica, de acordo com Levy, é o realinhamento entre preços relativos e administrados. Isso será importante, de acordo com ele, para ampliar a solidez do Tesouro Nacional e manter o permanente reconhecimento internacional da qualidade e do valor da dívida pública. "Temos que agir com energia aí", disse ele, considerando que as ações do governo muitas vezes balizam as escolhas do consumidor. "Que não haja dúvida de que a Fazenda está preparada para apoiar o bom desenvolvimento da economia", afirmou.

De acordo com ele, não podem se enganar os agentes do governo que busquem guarida no "manto do Tesouro". Essa é uma atitude que não se espera para o próximo governo, pois seria, segundo Levy, uma ilusão que apenas frustraria a economia, cujos fundamentos são saudáveis. "Em quatro anos, nossa economia se transformará", prometeu. Será importante também, segundo Levy, o aumento da confiança com vistas a preparar o terreno para o crescimento da economia e do emprego.