Levy destaca "momento extremamente positivo" da economia O secretário do Tesouro Nacional Joaquim Levy alertou que "é importante que a gente não perca este momento extremamente positivo da economia". Ele considerou o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), no 2º trimestre, muito positivo e disse que certamente o PIB crescerá acima de 3% neste ano. Ele destacou que, se a economia continuar se fortalecendo "sem mágicas", é natural que a taxa de juros caia. De acordo com ele, a disciplina fiscal, principalmente não criar novas despesas permanentes, é fundamental para isso.