Levy diz que ‘ninguém discutiu’ mudança na meta fiscal

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou nesta segunda-feira, 13, que uma possível revisão da meta fiscal não foi discutida na reunião que participou com o vice-presidente Michel Temer, o ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadant, e líderes de partidos no Senado. "Ninguém discutiu meta. Meta até agora é assunto só de vocês", afirmou a jornalistas após a reunião.

O ministro afirmou ainda que o projeto que unifica PIS e Cofins, promessa da presidente Dilma Rousseff, será encaminhado ao Congresso. "O projeto que unifica PIS Cofins deve ser apresentado brevemente. Esse também é um compromisso, está também na categoria dos que estão preparando o Brasil para crescer", disse.

O líder do governo no Senado, Delcídio Amaral (PT-MS), também reforçou nesta segunda que a flexibilização da meta do superávit primário é um tema que o governo "não vai sequer discutir". O comentário foi feito depois de o senador Romero Jucá (PMDB-RR) apresentar, na semana passada, proposta de reduzir a meta de superávit primário de 2015 dos atuais 1,1% para 0,4% do PIB.

Além da redução da meta de R$ 66,3 bilhões, ou 1,1% do PIB, a área econômica estuda criar uma banda de flutuação para o superávit primário entre 0,6% e 1,6%, num modelo parecido com as metas de inflação.

"Não há nenhum encaminhamento de flexibilização, não há nenhum encaminhamento de redução do superávit fiscal. Isso ficou muito claro na reunião hoje de coordenação com a presidente Dilma. E eu estou repetindo exatamente o que foi dito: não há nenhum encaminhamento diferente daquele que vocês sabem e que foi anunciado pelo ministro Levy", disse o petista.

"Até por uma questão de bom senso, essa é a postura correta do governo. Tem que manter as suas posições e trabalhar forte para fazer um ajuste importante para que efetivamente, a partir do ano que vem, as coisas fiquem mais tranquilas com relação à economia."

Metáfora. O senador comparou uma eventual mudança na meta fiscal a uma partida de futebol. "O ministro Levy está fazendo um trabalho grande até para construir outras alternativas para consolidar o superávit. Você no meio do jogo vai dizer que serve um empate? Que serve ganhar de 3 a 2? Que pode fazer dois gols na gente? Não. Tem que trabalhar firme. Falta a desoneração. Aí, em função de outras medidas que vão vir, você vai calibrando o superávit até fazer uma avaliação mais realista, talvez à frente se esse for o entendimento", comentou o líder do governo no Senado.