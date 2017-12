Levy diz que declaração de Köhler não muda acordo com FMI O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, deu a entender que nada muda no acordo do Brasil com o Fundo Monetário Internacional (FMI) com o anúncio de ontem do diretor-gerente da instituição, Horst Köhler, de que organismo está disposto a excluir os investimentos de empresas estatais em obras de infra-estrutura do cálculo das metas de superávit primário. Segundo o secretário, o governo fez a sua escolha ao decidir priorizar os investimentos em saneamento no novo acordo. "O anúncio foi importante, reflete a experiência positiva com o Brasil. Em termos de programa, a escolha foi para saneamento", disse Levy. No programa com o FMI, o Brasil abriu espaço de R$ 2,9 bilhões para investimentos em obras de saneamento. Os investimentos da Petrobras já eram tratados de forma diferenciada no cálculo do superávit. Levy ressaltou que a declaração do dirigente do FMI vai "muito além" do programa brasileiro. "Não somos os únicos parceiros do Fundo. O nosso acordo vai acabar. O Fundo faz acordos com outros países", ponderou ele. O acordo brasileiro vai até o final desse ano. Ao ser questionado se o acordo atual poderia ser alterado, o secretário do Tesouro, que é o principal negociador da equipe econômica com o FMI, destacou ainda que é preciso colocar em perspectiva a declaração de Köhler. O secretário fez questão de ressaltar que a discussão de mudança no cálculo do superávit primário não é trivial e que é preciso levar em consideração o retorno do investimento. Segundo ele, o Tesouro tem uma equipe de profissionais que está "mergulhada" na discussão com o FMI sobre qual a melhor forma de contabilização das contas públicas.