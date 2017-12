Levy diz que é preciso transformar 'tribunal' da Receita em organização eficaz

(Texto atualizado às 14 horas)

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou nesta quarta-feira, 15, que é preciso transformar o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), alvo da Operação Zelotes, para que seja uma organização eficaz. Segundo ele, o ministro tem que manter certa distância dos órgãos que fazem a investigação, apesar de acompanhar o processo.

O ministro informou que, apesar de o Carf estar tecnicamente fechado desde o início das investigações, houve "pequeno avanço" com processos já decididos, mas parados, no valor de R$ 70 bilhões. Ele afirmou que o objetivo do governo é que em um ano o valor do estoque de processos no conselho caia de R$ 510 bilhões para R$ 266 bilhões.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com Levy, o governo tem o objetivo de transformar o Carf em organismo modelo, garantindo eficiência e agilidade nos julgamentos. "O objetivo da investigação é identificar as fraudes e agentes públicos e privados envolvidos nos desvios", disse, destacando a importância de recuperar os recursos desviados. "Estamos falando de dezenas de bilhões de reais de arrecadação que tem que ser completada e que tem que ter julgada com toda a segurança para garantir o processo arrecadatório", afirmou.

Em audiência pública na Câmara, Levy listou uma série de ações administrativas tomadas pelo governo para reformular o órgão. Um regimento interno foi constituído, a composição do colegiado foi alterada, com redução do número de conselheiros, além de criar remuneração para os membros do conselho. "Tem que ser um grande honra as pessoas servirem no Carf", disse.

Uma comissão foi criada para acompanhar o trabalho dos conselheiros. Além disso, estabeleceu-se indicadores de resultados para avaliar os membros do conselho. Para o ministro, tornar os processos céleres é uma questão de justiça para os contribuintes que se mostram certos nos processos e para os que pagam impostos. "No que nos compete, enquanto órgão administrativo, estamos tomando essas decisões. Se forem encontrados vícios nessas decisões, elas serão revistas", disse, ressaltando que os órgãos de controle do ministério da Fazenda estão contribuindo com as investigações.

Em meio a diversas ações para reestruturar o Carf) após a operação Zelotes, deflagrada pela Receita e pela Polícia Federal, que investiga irregularidades no Conselho, Levy afirmou que "não adianta fazer drama, tem que corrigir o processo". Levy admitiu fragilidades no processo e afirmou que o governo tem o compromisso de fazer o Carf funcionar.

Segundo o ministro, é preciso dar transparência às decisões do Carf e as medidas que o governo tem tomado para reestruturar o órgão atendem aos princípios de "celeridade, imparcialidade, neutralidade que o Carf tem que ter".

Levy afirmou que não sabe se o banco Bradesco passa por algum julgamento no Carf. Antes de assumir o comando da Fazenda, Levy era diretor-superintendente do Bradesco Asset Manegement (Bram). Sobre a operação, o ministro ressaltou que as ações envolvidas na investigação totalizam R$ 19 bilhões em processos e envolvem 74 empresas. Ele ressaltou que o ministério acompanha o trâmite judicial. "Estamos acompanhando os procedimentos da Justiça, não adianta querer atropelar", disse.