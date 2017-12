Levy é exonerado do Tesouro para ingressar no BID O Diário Oficial publicou, nesta quarta-feira, portaria da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, exonerando Joaquim Vieira Ferreira Levy do cargo de secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. A medida é tomada após Levy ser convidado a assumir o cargo de vice-presidente de Finanças e Administração do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Segundo informou o banco, nesta função, Levy será responsável pelos departamentos Financeiro, Jurídico, de Pesquisa, de Informática e Serviços Gerais, de Orçamento e Aquisições Institucionais, de Integração e Programas Regionais e de Recursos Humanos, substituindo o brasileiro João Sayad, que se aposenta depois de ocupar o cargo desde setembro de 2004.