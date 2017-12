Levy espera que projeto Parcerias seja aprovado até junho O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, disse esperar que os principais pontos da agenda do governo para o Congresso sejam aprovados até o final deste primeiro semestre, entre eles o projeto das PPP (Parcerias Público-Privadas). Apesar de admitir que o ano legislativo vai ser relativamente "curto" por conta das eleições municipais, ele vê progressos no avanço das reformas microeconômicas em discussão no Legislativo. "Não vejo problema em alguns itens importantes serem aprovados até o final de junho, como as PPP", afirmou Levy durante sua apresentação na conferência sobre a economia brasileira promovido pela Câmara de Comércio Brasil-EUA. Ele disse que o governo não pretende enviar muita coisa para o Congresso, que tem se mostrado, segundo ele, bastante receptivo em avançar nas matérias importantes para o governo. Levy também se mostrou confiante que a Lei de Falências deverá avançar neste primeiro semestre, juntamente com outras reformas que não sejam polêmicas.