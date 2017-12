Levy espera queda da relação entre a dívida e o PIB O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, previu hoje que a relação dívida do setor público e o Produto Interno Bruto (PIB) deve fechar 2004 em queda pelo segundo ano consecutivo. Segundo o secretário, a queda pode chegar a três pontos porcentuais ou "até mais". De acordo com os últimos dados do Banco Central, a dívida pública em outubro representava 53,7% do PIB. Em dezembro do ano passado, a dívida era de 58,7% do PIB. "Pelo cálculo mais convencional, que os outros países fazem, a diminuição da dívida do final de 2002 para agora é de mais de 10 pontos porcentuais", disse o secretário. Segundo ele, esse movimento de queda "é muito significante e dá uma idéia do alcance que podemos ter nos próximos três anos". "A importância disso é que o Brasil vai poder funcionar com maiores margens", afirmou. Com a queda da dívida pública, disse ele, as empresas brasileiras já estão podendo se financiar no exterior com custos menores", afirmou.