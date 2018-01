Levy está confiante em mudança do perfil da dívida pública Dois dias depois da diretora de Assuntos Fiscais do Fundo Monetário Internacional (FMI), Teresa Ter-Minassian, ter afirmado que a composição da dívida pública ainda é bastante frágil, o secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, afirmou estar confiante na redução da dívida pública interna indexada à Selic, a taxa básica de juros da economia. Ele disse que o trabalho de mudança de perfil da dívida em títulos é gradual e foi bem entendido pela diretora do Fundo. "Acredito que da mesma forma que a gente teve sucesso em diminuir de maneira muito significativa a proporção da dívida indexada ao dólar, eu acho que nós vamos ter sucesso também em diminuir esta parte da dívida indexada à taxa de curto prazo administrada pelo Banco Central", disse. Para Levy, a redução dessa parte da dívida, que hoje está em R$ 497,81 bilhões e representa 56,98% do total, vai depender da evolução da Selic e de outras variáveis econômicas. "O componente que reflete a decisão de mercado nesta parte da dívida é o prêmio pago", disse o secretário. Dívida prefixada Ele lembrou que a proporção da dívida indexada a títulos remunerados por juros prefixados continua crescendo. "Mais ou menos metade do que a gente emite toda semana é em prefixado, como LTN e alguns papéis mais longos de até 5 anos", disse. Os títulos prefixados são considerados melhores para administração da dívida porque a sua taxa de remuneração é definida na hora do leilão. Dessa forma, o estoque da dívida fica menos vulnerável à elevação da taxa Selic pelo Banco Central, como nos últimos meses. Em março, a participação dos papéis prefixados chegou a 21,52% do total da dívida, o maior nível desde o início, em 1999, da série histórica desse indicador.