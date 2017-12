Governo vai avaliar se extensão do mínimo para aposentados é sustentável, diz Levy

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou nesta quinta-feira, 9, que o governo vai avaliar se a extensão da valorização do salário mínimo para aposentados, aprovada na véspera no Congresso, é sustentável. A afirmação foi feita na entrada do ministério, onde o ministro participa de reunião com senadores nesta manhã para discutir a reforma do ICMS.

Foi o Senado que deu aval à medida provisória que mantém os parâmetros de reajuste real do salário mínimo, aprovada na Câmara incluindo a extensão da regra aos aposentados. Com forte impacto no orçamento, é esperado que a presidente Dilma Rousseff vete esse trecho do texto.

Questionado se a extensão do reajuste para os aposentados é sustentável e se a presidente deveria vetar, Levy respondeu: "vamos avaliar".

Na quarta-feira, um interlocutor da presidente foi mais duro e disse:“Não há como ela não vetar isso”. O veto, porém, mesmo confirmado, poderá ser derrubado pelo Congresso. Nesse caso, a proposta aprovada nesta quarta-feira pelos senadores passaria a valer imediatamente.

Já chegaram à reunião com o ministro Levy os senadores Fernando Bezerra (PSB-PB), Blairo Maggi (PR-MT), Lúcia Vânia (Sem partido-GO), Acir Gurgacz (PDT-RO) e Randolfe Rodrigues (PSOL-AP).