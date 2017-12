Levy tentará reduzir déficit do Orçamento de 2016, dizem fontes

BRASÍLIA - Após o rebaixamento da nota do Brasil pela agência Standard & Poor's, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, se reunirá com a presidente da Comissão Mista de Orçamento, senadora Rose de Freitas (PMDB-ES), e com o relator do projeto, deputado Ricardo Barros (PP-PR), para tratar de possíveis encaminhamentos para a redução do déficit de R$ 30,5 bilhões, segundo fontes ouvidas pelo Broadcast. O encontro acontecerá no Ministério da Fazenda. A senadora e o deputado já estão na sede da Pasta esperando Levy.

O ministro da Fazenda receberá ainda a senadora Rose de Freitas e parlamentares da bancada do Estado para tratar sobre a reforma do ICMS. A reunião deve acontecer depois do encontro para tratar sobre o Orçamento. O Espírito Santo é um dos mais reticentes para a aprovação da reforma, já que perde arrecadação com as alterações propostas.