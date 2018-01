Levy será diretor financeiro do Banco Mundial em Washington

NOVA YORK - O ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, está de mudança para Washington, onde vai ocupar o cargo de diretor financeiro (CFO, na sigla em inglês) no Banco Mundial. O anúncio oficial está previsto para ocorrer na segunda-feira, 11.

Levy deve assumir o cargo do francês Bertrand Badré, que no começo de novembro comunicou internamente sua intenção de deixar o posto a partir de março de 2016.

A informação foi passada pelo diretor do Brasil no Fundo Monetário Internacional (FMI), Otaviano Canuto, durante uma palestra em um evento em Washington nesta sexta-feira, 8, para discutir perspectivas econômicas do Brasil em 2016, organizado pelo Wilson Center.

Procurado pelo Broadcast, serviço de informações da Agência Estado, um porta-voz do Banco Mundial informou que "não pode confirmar quaisquer novas nomeações de executivos" para a instituição.