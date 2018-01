LG anuncia retorno ao mercado de linha branca A LG Eletronics anunciou nesta terça-feira seu retorno ao mercado brasileiro de linha branca. A companhia, que já produziu fornos de microondas no País, mas acabou abandonando o segmento, apresentou hoje três modelos de refrigeradores e três lavadoras de roupas que também possuem função de secagem. Para o lançamento, a empresa está planejando um investimento de R$ 2,5 milhões, que será aplicado em iniciativas de marketing, treinamento e pontos de venda, entre outros. Os refrigeradores da marca têm preço sugerido entre R$ 14.999 e R$ 19.999, sendo que o mais caro conta com um televisor com monitor LCD de 15 polegadas. As lavadoras, por sua vez, terão custo entre R$ 4.999 e R$ 6.399, dependendo da capacidade.