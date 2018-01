Liberada consulta ao 3º lote do Imposto de Renda Desde as 16 horas, está à disposição dos contribuintes a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física. Segundo a Receita, o lote contém 1.235.714 declarações, das quais 1.135.491 têm imposto a restituir, no valor de R$ 999.895.346,33. O lote terá correção de 4,75%, correspondente à variação da Selic, a taxa básica de juros da economia, de maio a julho mais 1% correspondente ao mês de agosto. O dinheiro poderá ser sacado nos bancos a partir do próximo dia 16. As informações são da Agência Brasil.