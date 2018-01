Liberada consulta do 5º lote de restituição do IR Foi liberada às 8 horas de hoje a consulta ao quinto lote de restituições do Imposto de Renda da pessoa física (IRPJ) deste ano, referente ao exercício de 2004. O dinheiro estará disponível para saque a partir do dia 17 e será corrigido em 8,76%, referentes à taxa Selic entre maio e setembro e 1% de outubro. Para saber se foi incluído no lote, o contribuinte também pode ligar para o telefone 0300780300, ou acessar o site da Receita http://www.receita.fazenda.gov.br. Neste lote foram processadas 1.781.652 declarações, das quais 1.481.574 terão direito à restituição. Outras 148.440 terão imposto a pagar.