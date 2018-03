Liberado crédito adicional de R$ 7,5 bilhões para Previdência

Um crédito suplementar de R$ 7,490 bilhões para o Ministério da Previdência Social foi liberado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A abertura desse crédito está em decreto publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) que circula nesta quarta-feira, 23, com data de ontem.

A maior parte dos recursos - R$ 5,786 bilhões - se destina, segundo decreto, ao pagamento de aposentadorias e pensões nas áreas rural e urbana.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Do decreto, assinado também pelo ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, consta a informação de que os recursos necessários à abertura do crédito de R$ 7,490 bilhões "decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias" nesse valor.