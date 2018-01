Liberado último lote regular de restituição do IR O sétimo lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2001, ano-base 2000, está disponível para saque a partir de hoje. O valor vem com correção de 10,95%, referente à taxa Selic acumulada de maio a novembro mais 1%. Quem ainda não recebeu o aviso da Receita Federal comunicando a liberação da restituição poderá consultar também a lista de contribuintes incluídos neste lote no site da Receita (veja link abaixo) ou ligar para o telefone 0300-780300. Como este é o último lote regular de restituição do IR de 2001, os contribuintes que ficaram fora da lista provavelmente caíram na malha fina do Leão. A estimativa é que aproximadamente 450 mil estejam nessa condição. Por enquanto, a Receita Federal não fornece informações sobre a situação específica de cada contribuinte que teve a declaração retida. Segundo Luiz Monteiro, auditor da Receita, as declarações retidas vão passar por uma segunda análise e provavelmente muitas já serão liberadas a partir de janeiro, em lotes residuais. Monteiro explica que, na maioria dos casos, a própria Receita soluciona o problema, sem a necessidade de convocar o declarante. Em outros, porém, o contribuinte será chamado para se explicar. São situações, por exemplo, em que o declarante tem mais de uma fonte de renda e omite uma delas ou deduz despesa médica que não bancou. Daí por que convém guardar todos os recibos relativos à declaração para apresentar ao Fisco, caso seja chamado.