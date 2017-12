Liberal recomenda manter Sadia O banco Liberal está recomendando a manutenção em carteia das ações PN - preferenciais, sem direito a voto - da Sadia. As vendas de produtos industrializados tenham crescido 18%, as de aves 12% e as de suínos 18%. Mas os preços, tanto no mercado interno quanto no externo, apresentaram redução em quase todos os segmentos, segundo a analista Luciana Lopes. No mercado interno, somente o preço do suíno teve elevação, de 1,4%. Para aves, a queda nos preços foi de 7% e para produtos industrializados, de 3%. No exterior, o preço médio das aves caiu 5% e o dos suínos, 10,9%. Houve perda no Ebitda - sigla inglesa que significa rendimento da empresa sem considerar os juros, impostos, amortizações e depreciações - de R$ 143,6 milhões, nos primeiros seis meses do ano passado, para R$ 63,7, no primeiro semestre deste ano. Esse declínio, para a analista, foi gerado justamente pela queda dos preços dos produtos nos mercados externo e externo atrelado ao alto custo dos insumos. A Sadia manteve-se na liderança nos segmentos de aves, suínos, resfriados e congelados no primeiro semestre do ano. Além disso, reitera, a companhia melhorou a composição de suas exportações, principalmente na Europa e no Oriente Médio. Luciana explica que o fraco desempenho no período foi causado basicamente por uma situação desfavorável de todo o setor de alimentos, que atualmente enfrenta retração nos preços dos produtos e elevação nos custos.