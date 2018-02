Licença para Belo Monte deve sair nos próximos dias O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Roberto Messias, disse hoje que o órgão deverá concluir "nos próximos dias" a análise do licenciamento prévio do projeto da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu (PA). "Nos próximos dias, deveremos fechar o parecer", disse.