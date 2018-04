Licença para Jirau sai até abril, diz Ibama O presidente do Ibama, Roberto Messias, informou que a licença de instalação para a usina hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira, sai até abril, apesar da multa de R$ 475 mil imposta pelo órgão ao Consórcio Energia Sustentável do Brasil, responsável pela obra. A multa foi decorrência do corte de floresta nativa em área de preservação ambiental permanente no entorno da usina. Segundo Messias, a fiscalização e a multa fazem parte de um "processo normal, que não invalida a licença". "É um fato relativamente pequeno, que faz parte do processo administrativo normal. Está tudo correndo dentro da normalidade."