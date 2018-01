Licenciamento atrasado pode ser feito em bancos Quem não licenciou o veículo em 2000 ainda poderá fazê-lo sem multa ou juros por meio do licenciamento eletrônico nos bancos filiados. São eles: Banespa, BCN, Bradesco, Itaú, Nossa Caixa, Unibanco e BancoCidade (este só para clientes). O dono do veículo deve fornecer o número do Renavam ao caixa do banco e pagar os valores devidos. Taxa de licenciamento, R$ 10,20; seguro obrigatório, R$ 51,62; taxa de entrega do certificado pelos Correios, R$ 6,01; IPVA (se ainda não foi pago); e multas (se houver). O motorista que for autuado dirigindo veículo com o licenciamento vencido poderá ter o carro ou o documento do veículo apreendido, além de ser multado e ganhar sete pontos na carteira de motorista - infração gravíssima - e deverá pagar R$ 191,54.