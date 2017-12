Licenciamento começa hoje Começa hoje e vai até o dia 29 o período de licenciamento de carros do Estado de São Paulo com placas de final 7. O serviço está sendo prestado pelo BCN, Bradesco, Itaú, Nossa Caixa, Banespa, Unibanco e BancoCidade (este só para clientes). Para fazer o licenciamento no banco, basta fornecer o número do Renavan. Todos os valores a serem pagos, como a taxa de licenciamento (R$ 10,20), o seguro obrigatório (R$ 51,62), o IPVA (se ainda não foi pago) e multas vão aparecer no computador do caixa. No Unibanco e no BCN, a única opção para receber o novo certificado é pelo correio. Nos demais bancos, o proprietário poderá escolher se deseja recebê-lo pelo correio ou no mesmo dia nos postos de atendimento do Detran.