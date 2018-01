Licenciamento de desenho japonês deve movimentar US$ 20 milhões O Hamtaro, desenho animado japonês que será exibido pela TV Globo a partir de janeiro, deve gerar uma receita em licenciamento no Brasil de US$ 20 milhões nas vendas no varejo. A Imagine Action/ Dá Licença, empresa que detém os direitos de comercialização da marca, aposta que os artigos com as estampas dos personagens se tornarão mania no Brasil, a exemplo de outros desenhos japoneses, como o Pokémon, Digimon e Dragon Ball Z. No Japão, o desenho é mais um dos fenômenos da indústria de entretenimento. Ao contrário de outras atrações japonesas, a nova série não reproduz lutas nem disputas violentas. Ela retrata o dia a dia de um grupo de ratinhos, liderados por um deles, de nome Hamtaro, que se reúne para resolver problemas e viver aventuras. Além do personagem principal, os contratos permitem a exploração da imagem dos outros 13 hamsters. No Japão, onde o desenho é exibido desde 1999, a receita com o licenciamento atingiu US$ 3 bilhões. Já foram vendidos 150 milhões de vídeos, 750 milhões de revistas e os filmes com os personagens bateram recordes de bilheteria nos cinemas. Brinquedos, cadernos e festas Segundo Malu Moreira, diretora de novos negócios, os produtos começam a chegar ao varejo no início do ano. A empresa já fechou contrato com a Inajá, para artigos de festa; com a Panini, para álbum de figurinhas; com a Credeal, para cadernos; e a Argos, utilidades domésticas. As negociações com companhias da área de alimentação estão em curso. Na área de brinquedos, o licenciamento foi fechado com a norte-americana Hasbro que tem os direitos para atuar na América Latina. No Brasil, a distribuição dos produtos será feita pela Brinquedos Estrela e a Toyster. Os desenhos japoneses invadiram há alguns anos a televisão brasileira. Primeiro da série, o Pokemón transformou-se em uma coqueluche e superou todas as marcas anteriores em relação aos volumes movimentados em licenciamento. De acordo com a Exim, dona dos direitos de comercialização, as vendas do produto no varejo totalizaram R$ 110 milhões no primeiro ano. Foram 42 empresas licenciadas e 230 produtos com os personagens ou logomarca do desenho. Já o Digimon, surgido em 2000, gerou cerca de 25 milhões no primeiro ano. O Dragon Ball Z, comercializado há 3 anos, movimentou 12 milhões, de acordo com informações da Imagine Action/ Dá Licença, empresa do grupo Maurício de Souza. Leia mais sobre o setor de Comércio e Serviços no AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.