Licenciamento de placas final 3 até hoje Termina hoje o prazo para o licenciamento de veículos em todo o Estado para os carros com placa final 3. Na próxima semana, começa o licenciamento para os veículos com placa final 4. Neste ano, o serviço eletrônico está sendo prestado pelo BCN, BancoCidade, Banespa, Bradesco, Itaú, Nossa Caixa, Unibanco e também pelos terminais do Banco24Horas. Para pagar, é necessário somente o documento do carro, onde consta o número do Renavam. Aparecerão no caixa os dados do veículo, como multas pendentes, taxa de licenciamento (R$ 10,20), do seguro obrigatório (R$ 51,62) e o IPVA em atraso. O proprietário pode optar por receber o Certificado de Registro e Licenciamento e de Veículo (CRLV) no mesmo dia, caso o pagamento seja feito no BancoCidade, Banespa, Bradesco, Itaú e Nossa Caixa. Além das multas estaduais e federais, o contribuinte poderá também quitar as municipais, desde que, somadas, não ultrapassem o limite de 15.