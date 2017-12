Licenciamento de veículo: pagamento eletrônico O pagamento do licenciamento de veículos começou no Estado de São Paulo. Os proprietários de veículos com placa final 2 pagam o licenciamento neste mês de maio. Pode-se efetuar o pagamento por meio do serviço eletrônico oferecido por alguns bancos, sem necessidade de se dirigir ao Detran. Para licenciar o veículo, o proprietário deverá desembolsar R$ 10,80, como taxa de licenciamento, independentemente do valor do veículo. Pagará o seguro obrigatório (DPVAT) - que deve ser quitado com o licenciamento, segundo a Justiça - no valor de R$ 51,62. Além disso, arcará com a taxa de postagem de R$ 6,01, caso pague a taxa em um banco e escolha receber o comprovante em sua casa, e com eventuais multas (máximo de 15 para licenciar no mesmo dia) ou IPVA pendentes. Se não quiser esperar pelo envio do recibo em casa, o proprietário poderá retirá-lo imediatamente após a quitação, encaminhando-se ao Detran ou a um Poupatempo. Assim, ficará livre, também, da taxa de postagem. Bancos Aceitam o pagamento para clientes ou não os bancos Nossa Caixa, Bradesco, Banespa, BCN, BancoCidade e Itaú. Deve-se apresentar na hora do pagamento, em qualquer sistema, o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) do ano anterior, comprovante de residência, CPF e RG do proprietário do veículo. Neste ano, o pagamento poderia ser feito no momento de quitar o IPVA. O proprietário que ainda não pagou a taxa deve fazê-lo, de acordo com o final da placa, no mês indicado. O Detran-SP oferece mais informações no Disque Licenciamento Eletrônico, 3188-2727.