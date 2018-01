Licenciamento de veículo pela Internet O licenciamento de veículo eletrônico foi criado para facilitar a vida dos motoristas. Antes o serviço era realizado apenas no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ou através de despachantes. Agora, o licenciamento pode ser pago nos caixas dos bancos, postos de auto-atendimento, caixas eletrônicos, banco 24 horas, nos postos de atendimento do Poupatempo e até pela Internet. Além de agilizar a forma de pagamento, o documento é entregue pelo correio em até 5 dias úteis na casa do motorista. Aceitam o pagamento eletrônico para clientes ou não os seguintes bancos: Nossa Caixa, Bradesco, Banespa, BCN, BancoCidade e Itaú. Se o cliente decidir pagar o licenciamento no caixa do banco, deve apresentar o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) do ano anterior, comprovante de residência, CPF e RG do proprietário do veículo na hora do pagamento. Para pagar o licenciamento em banco, é necessário somente o documento do carro em que consta o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Aparecerão no caixa os dados do veículo, como multas pendentes, taxa do licenciamento (R$ 10,20), do seguro obrigatório (R$ 51,62) e do IPVA (caso não esteja pago, a multa é de 20% mais a correção pela taxa Selic do período). Para os motoristas quem têm multas ou IPVA em atraso, todos os débitos podem ser quitados na hora nos bancos autorizados. No caso de quem não tem débitos pendentes, basta dirigir-se aos bancos para fazer o licenciamento. O contribuinte pode receber o CRLV em casa pelo correio, até 5 dias após o pagamento. A taxa por este serviço é de R$ 5,50. Documento na hora O documento pode ser retirado no mesmo dia do pagamento. Basta estar com o recibo de quitação do licenciamento e das multas e impostos com a autenticação digital do banco e passar no Detran-SP, Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretrans), no interior do Estado, nos postos de atendimento do Poupatempo para retirar o novo documento. O diretor de varejo de serviços bancários da Nossa Caixa, João Vieira de Carvalho, alerta ao motorista que para receber o documento em casa é preciso ter o endereço atualizado nos cadastros do Detran. "A operação é simples e dispensa os serviços dos despachantes", avisa. Em São Paulo, os despachantes cobram entre R$ 20,00 e R$ 50,00, além das taxas cobradas pelo Detran para executar o serviço. O Detran-SP oferece mais informações no Disque Licenciamento Eletrônico, o telefone é o (0xx11) 3188-2727. Veja o calendário de pagamentos do licenciamento de veículo Final da placa Mês de pagamento 1 Abril 2 Maio 3 Junho 4 Julho 5 e 6 Agosto 7 Setembro 8 Outubro 9 e 0 Novembro 0 Dezembro