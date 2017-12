Licenciamento de veículos com final 4 Começa nesta semana o licenciamento em todo o Estado de São Paulo para os carros com placas final 4. O contribuinte poderá pagar seus débitos e licenciar o veículo nos bancos credenciados - BCN, BancoCidade, Banespa, Bradesco, Itaú, Nossa Caixa/Nosso Banco, Unibanco, pelos sites das instituições e terminais do Banco24Horas. Além das multas estaduais e federais, o proprietário pode quitar também as municipais, desde que, somadas, não ultrapassem o limite de 15. Para pagar o licenciamento, o cliente precisa ter em mãos o documento do carro, onde consta o número do Renavam. O caixa eletrônico vai confirmar os dados do veículo e indicar as multas pendentes. Além disso, vai relacionar para pagamento a taxa de licenciamento (R$ 10,20), do seguro obrigatório (R$ 51,62) e o IPVA em atraso. Caso o consumidor opte pelos serviços de um despachante, o custo é de R$ 40,00, em média. Quem não quiser esperar até cinco dias para receber o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) em casa, pelo correio, poderá obter o documento no mesmo dia por meio do sistema de autenticação digital, oferecido pelo BancoCidade, Banespa, Bradesco, Itaú e Nossa Caixa. O procedimento é simples: após o pagamento de todas as taxas, o proprietário terá em mãos um recibo de quitação com uma senha, que será enviada pelo Detran. O contribuinte deverá então passar no mesmo dia no Detran, postos avançados ou Poupatempo e retirar o documento. Segunda via de pagamento do seguro obrigatório Quem perdeu o comprovante de pagamento do seguro obrigatório poderá retirar uma cópia válida para pagamento por meio do site da Secretaria da Fazenda (veja link abaixo). Mas, para solicitar a segunda via, somente ligando para 0800-213427. Outros esclarecimentos podem ser obtidos pelo Disque-IPVA/Licenciamento Eletrônico (0--11) 3188-2727