Licenciamento: final 4 a ser pago hoje Começa a ser pago hoje o licenciamento de veículos com placas de final 4 no Estado de São Paulo. A taxa do licenciamento é de R$ 10,80 e deve ser paga com o seguro obrigatório (DPVAT), de R$ 51,62. O dono do veículo deverá arcar também com a taxa de postagem (R$ 6,01) para receber o comprovante em casa, além de multas ou IPVA pendentes. Os bancos que aceitam o pagamento são Banespa, Banco Cidade, BCN, Bradesco, Itaú e Nossa Caixa. Neles, o pagamento pode ser feito também pelo sistema eletrônico, sem necessidade de se dirigir ao Detran. Para quitar o licenciamento, o dono do veículo deverá apresentar o CRLV do ano anterior, comprovante de residência, CPF e RG. O Detran-SP oferece mais informações pelo Disque-Licenciamento: 3188-2727.