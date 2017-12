Licenciamento final 4 termina dia 31 Termina dia 31 o licenciamento em todo o Estado de São Paulo para veículos com placas de final 4. A taxa de licenciamento é R$ 10,20 e a do seguro obrigatório, R$ 51,62. Neste ano, o licenciamento eletrônico está sendo prestado pelo BCN, BancoCidade, Banespa, Bradesco, Itaú, Nossa Caixa, Unibanco e terminais do Banco24Horas. Quem for fazer o pagamento eletrônico precisa prestar atenção ao prazo de entrega do documento, que é de cinco dias. O contribuinte também pode optar por retirar o Comprovante de Recibo de Licenciamento de Veículo (CRLV) no mesmo dia, caso o pagamento seja feito no BancoCidade, Banespa, Itaú e Nossa Caixa, que têm sistema de autenticação digital.