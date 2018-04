Licenciamento: placas final 5 e 6 até sexta Os proprietários de carros com placas terminadas em 5 e 6 no Estado de São Paulo devem pagar até sexta-feira o licenciamento. Pode-se efetuar o pagamento por meio do serviço eletrônico oferecido por alguns bancos, sem necessidade de se dirigir ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O pagamento pode ser realizado nos bancos: ABN AMRO, Banco do Brasil, Banespa, BancoCidade, BCN, Bilbao Vizcaya, Bradesco, Itaú, Nossa Caixa, Sudameris, Unibanco e quiosques da rede 24 Horas. Para fazer o licenciamento no banco, basta fornecer o número do Renavan. Todos os valores a ser pagos, como a taxa de licenciamento (R$ 11,57), o seguro obrigatório (R$ 51,62), o IPVA (se ainda não foi pago) e multas (se houver), vão aparecer no computador do caixa. Há ainda a cobrança de uma taxa no valor de R$ 6,67, para o envio do novo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRVL) pelo correio. O prazo para a entrega do documento é de cinco dias úteis. Se não quiser esperar pelo envio do recibo em casa, o proprietário poderá retirá-lo imediatamente após a quitação, encaminhando-se ao Detran ou a um Poupatempo. Assim ficará livre também da taxa de postagem.