Licenciamento: sexta vence o prazo para final 9 Sexta-feira é o último dia para quem licencia carros com placas terminadas em 9 no Estado de São Paulo. Neste mês, estão sendo licenciados também os veículos com placas de final 0. Só que, nesse caso, o prazo se estende até o fim de dezembro. Devem ser pagos R$ 10,80 pela taxa de licenciamento; R$ 51,62, pelo seguro obrigatório (DPVAT); R$ 6,01, referente à taxa de postagem do comprovante. A quitação pode ser feita com o CRLV, comprovante de residência, CPF e RG na Nossa Caixa, Bradesco, Banespa, BCN, BancoCidade Unibanco e Itaú e Banco 24 Horas.