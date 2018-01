Licenciamento: vence final 3 Vence este mês o prazo para licenciamento de veículos com placa final 3, em todo o Estado de São Paulo. A taxa de licenciamento é R$ 10,20 e a do seguro obrigatório, R$ 51,62. Neste ano, o serviço eletrônico está sendo prestado pelo BancoCidade, Banespa, BCN, Bradesco, Nossa Caixa, Unibanco e também pelos terminais do Banco24Horas. O contribuinte poderá optar por retirar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) no mesmo dia, se o pagamento for feito no Bradesco, BancoCidade e Nossa Caixa.